Costa garganica altre lievi scosse di terremoto Fra ieri e l' alba

La Costa Garganica si trova ancora una volta sotto osservazione: tra ieri e questa mattina, lievi scosse di terremoto hanno scosso il mare Adriatico nelle vicinanze del promontorio. Nonostante la modestia dei tremori, l’attività sismica persiste, ricordandoci che questa zona è soggetta a continue variazioni sismiche. Rimanete aggiornati per comprendere meglio cosa sta accadendo e come ci stiamo preparando a queste situazioni imprevedibili.

Tre scosse superiori a 2 ieri, una all'alba odierna. Lievi scosse, in aggiunta a quelle un po'più forti verificatesi tra giovedì e venerdì. Comunque il terremoto, in mare Adriatico al largo del Gargano, fa registrare attività sismica in questi giorni. (immagine: tratta da ingv.it)