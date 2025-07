Il futuro è in un archivio

L’archivio 232 rappresenta un tesoro nascosto di storia e memoria, dove ogni documento, immagine e oggetto racconta un pezzo del passato. Ma perché raccogliere e preservare migliaia di reperti, tra digitali e analogici, in un mondo sempre più rapido e effimero? La risposta risiede nel valore della nostra identità e nel desiderio di tramandare un patrimonio unico alle generazioni future...

Che cos'è un archivio? E perché raccogliere migliaia di documenti, immagini analogiche e digitali, nastri magnetici, cd, dvd, blu-ray, libri e oggetti non meglio identificati dimenticati dal tempo?.

