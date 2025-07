Se premi ANULLA ti fregano tutti i soldi in banca | TRUFFA EMAIL LUGLIO 2025 stanno svuotando i conti degli italiani I Credi di difenderti ma il tuo errore è fatale

Le truffe online sono in continuo aumento, sfruttando la nostra dipendenza da dispositivi digitali. Ultimamente, si diffondono email ingannevoli che promettono premi o avvisano di presunte anomalie, ma dietro ci sono truffatori pronti a svuotare i conti degli ignari italiani. Restare vigili e adottare misure di sicurezza è fondamentale per proteggersi. Ricorda: il tuo errore 232 potrebbe essere fatale. Come difendersi? Scopriamolo insieme.

Occorre rimanere sempre vigili utilizzando dispositivi elettronici, la truffa è dietro l’angolo. Cosa sta succedendo. Le truffe online sono diventate un fenomeno dilagante, sfruttando la crescente dipendenza da computer e smartphone. I malintenzionati si evolvono costantemente, ideando schemi sempre più sofisticati per ingannare le vittime e sottrarre denaro o dati sensibili. La rapidità e l’anonimato offerti dal digitale rendono queste frodi particolarmente insidiose. Tra le tecniche più diffuse c’è il phishing, in cui i truffatori inviano email o messaggi fasulli che imitano banche, servizi di streaming o enti governativi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Se premi ANULLA ti fregano tutti i soldi in banca”: TRUFFA EMAIL LUGLIO 2025, stanno svuotando i conti degli italiani I Credi di difenderti, ma il tuo errore è fatale

In questa notizia si parla di: truffa - premi - anulla - fregano

Truffa del Telepass: ecco come non farsi fregare - il Giornale - Telepass è finita nel mirino dei truffatori: ... Segnala ilgiornale.it

Truffa delle piscine, occhio agli annunci trappola sul web: ecco cosa fare per non farsi fregare - Leggo.it - Truffa delle piscine, occhio agli annunci trappola sul web: ecco cosa fare per non farsi fregare gli Sportelli dell’associazione Codici hanno ricevuto numerose segnalazioni ... Come scrive leggo.it