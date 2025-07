Ha fatto saltare in aria la casa dell’ex L’arrestato ricoverato per ustioni

Una tragedia improvvisa scuote l’isola d’Elba: una casa esplode, lasciando dietro solo fumo e dolore. Madalina Ionela Hagiu, devastata dalla perdita di ricordi e affetti, decide di posticipare il viaggio in traghetto, nel tentativo di proteggersi da un destino ancora incerto. La sua determinazione di affrontare il futuro, nonostante tutto, rivela il coraggio di chi non si arrende di fronte alle avversità. E ora, resta da scoprire cosa accadrà dopo questa drammatica svolta.

di Viviana Ponchia Quando ha saputo che la sua casa non c’era più Madalina Ionela Hagiu ha cancellato il viaggio in traghetto e ha deciso di rimandare il rientro dall’isola d’Elba. Sapeva di avere perso tutto, dalle fotografie alle lenzuola della nonna. Però sapeva anche di rischiare e voleva essere certa che prima di rimettere piede a lo prendessero. Giovanni Zippo (foto in basso), 40 anni appena compiuti, l’uomo con cui aveva avuto una relazione, è stato arrestato sabato con l’accusa di omicidio e crollo doloso. Era ricoverato (e lo è tutt’ora) per le ustioni riportate. Nella notte fra il 30 giugno e il primo luglio la guardia giurata con fama di individuo schivo e riservato ha fatto saltare in aria un palazzo, ucciso un ragazzo, ferito altre cinque persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ha fatto saltare in aria la casa dell’ex. L’arrestato ricoverato per ustioni

In questa notizia si parla di: casa - arrestato - ricoverato - ustioni

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata - Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

Jacopo, vittima inconsapevole della vendetta di un maschio È ricoverato in ospedale con gravi ustioni l'uomo arrestato a Torino con l'accusa di aver... Vai su Facebook

Ha fatto saltare in aria la casa dell’ex. L’arrestato ricoverato per ustioni; L'esplosione di via Nizza a Torino, così è stato incastrato il presunto assassino Giovanni Zippo. I genitori della vittima: «Siamo sconvolti»; Esplosione in casa, il quattordicenne è fuori pericolo.

Ha fatto saltare in aria la casa dell’ex. L’arrestato ricoverato per ustioni - di Viviana Ponchia Quando ha saputo che la sua casa non c’era più Madalina Ionela Hagiu ha cancellato il viaggio ... Riporta quotidiano.net

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Ha un volto, un nome e un cognome l'uomo arrestato il 5 luglio a Torino per avere provocato lo scoppio di una palazzina in via Nizza il 30 giugno: è Giovanni Zippo. Lo riporta informazione.it