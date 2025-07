schianto tra due auto sulla bronese muore una donna due i feriti gravi

Un tragico incidente sulla Bronese a Campospinoso Albaredo ha spezzato due vite e lasciato due persone in gravi condizioni. Jaqueline Medina, 62 anni, originaria dell’Ecuador e residente a Broni, ha perso la vita nell’auto di cui era passeggera. Sul sedile del guidatore, il suo convivente è rimasto ferito e trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di ricostruire la dinamica.

CAMPOSPINOSO ALBAREDO (Pavia) I loro destini si sono tragicamente incrociati sulla Bronese, poco prima delle 6.30 di ieri. Jaqueline Medina, 62 anni, originaria dell'Ecuador, residente a Broni, è morta sul colpo. Viaggiava sul sedile anteriore destro dell'auto guidata dal convivente, coetaneo italiano di Broni, anche lui rimasto ferito, trasportato con l'ambulanza al Policlinico San Matteo, ricoverato non in pericolo di vita. Pare che l'uomo la stesse accompagnando al lavoro quando l'utilitaria si è scontrata frontalmente contro la vettura guidata da una ventiquattrenne di Portalbera, con a bordo un'amica di 28 anni, pare al rientro dopo la lunga nottata del sabato in compagnia.