LIVE Sonego-Shelton Wimbledon 2025 in DIRETTA | Lorenzo ci riprova tabù americano da sfatare

Benvenuti alla grande sfida di Wimbledon 2025, dove Lorenzo Sonego e Ben Shelton si affrontano negli ottavi di finale in una partita che promette emozioni e colpi spettacolari. Dopo aver giĂ incrociato le racchette nei grandi tornei australiano e parigino, i due talenti americani e italiani si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente rivalitĂ . Rimanete con noi per vivere in tempo reale ogni scambio e sorpresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, partita valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Per la terza volta in stagione le strade dell’italiano e dell’americano si incrociano in uno Slam: i due si sono affrontati nei quarti degli Australian Open ed al primo turno del Roland Garros. In entrambi i casi si è imposto l’americano ma quest’oggi il piemontese proverĂ a sfatare il tabĂą. Sonego è reduce da una clamorosa battaglia contro Brandon Nakashima. Nel terzo turno dello Slam londinese l’italiano e lo statunitense hanno dato vita ad un incontro durissimo terminato per 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 dopo 5 ore e 4 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Lorenzo ci riprova, tabĂą americano da sfatare

In questa notizia si parla di: diretta - sonego - shelton - wimbledon

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio.

https://www.oasport.it/2025/07/lorenzo-sonego-punta-il-mirino-su-shelton-per-superarlo-dovro-fare-qualcosa-di-speciale-e-recuperare-le-energie/ Lorenzo Sonego racconta la maratona contro Nakashima e punta subito l'attenzione verso gli ottavi di finale con Vai su Facebook

Wimbledon in diretta: Sonego, Cobolli, Darderi e Cocciaretto al 3° turno. Avanti anche Djokovic; Recap Day 6: Djokovic fa 100 a Wimbledon; Italia da record con Sinner, Cobolli e Sonego; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari.

Wimbledon 2025, Lorenzo Sonego - Shelton, dove vedere il match in tv e streaming - Lorenzo Sonego scende in campo agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2025 contro Ben Shelton. Come scrive tag24.it

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - Giornata tutta da seguire a Wimbledon, con ben tre italiani impegnati negli ottavi di finale: Sinner affronta Dimitrov, Cobolli se la vedrà con Cilic mentre Sonego sfiderà Shelton. Si legge su sport.sky.it