La chimica? Un settore chiave Ma ora i dazi ci preoccupano

messo di fronte a sfide senza precedenti, rendendo ancora più evidente l’importanza strategica di questa industria. Con i dazi che minacciano la stabilità e la competitività globale, è urgente trovare soluzioni innovative per tutelare e rafforzare il settore chimico, pilastro fondamentale del nostro progresso.

LA CHIMICA, spiega Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, è "l’industria delle industrie: i suoi prodotti sono componenti essenziali del 95% dei manufatti che utilizziamo per soddisfare ogni nostro bisogno, dalla mobilità alla salute, dall’abitare all’alimentazione, dal vestire al comunicare". Però, nello scenario geopolitico attuale, è anche uno dei settori più esposti. "L’esperienza della pandemia prima e la ripartenza poi ci hanno fatto capire che ogni catena è forte quanto il suo anello più fragile. Lezione ancora più significativa nello scenario attuale, dominato dal rischio di chiusure protezionistiche e nuove guerre commerciali, una minaccia che si inserisce in un contesto già altamente sfidante per l’industria italiana ed europea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La chimica?. Un settore chiave. Ma ora i dazi ci preoccupano"

In questa notizia si parla di: chimica - settore - chiave - dazi

L’università di Pisa attiva un corso in chimica per il settore cartario - L’Università di Pisa rafforza il suo legame con il tessuto industriale locale, introducendo un innovativo corso in chimica dedicato al settore cartario.

La chimica?. Un settore chiave. Ma ora i dazi ci preoccupano; Dazi, il Canada revoca la tassa sui prodotti tecnologici Usa. Accordo commerciale con Washington entro il 21 luglio; Dazi, in vigore accordo Uk-Usa per riduzione su settore auto e aerospaziale.

"La chimica?. Un settore chiave. Ma ora i dazi ci preoccupano" - LA CHIMICA, spiega Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, è "l’industria delle industrie: i suoi prodotti sono componenti essenziali del ... Scrive msn.com

L’allarme del made in Italy: con i dazi addio competitività - Ponti (Federvini): «Così è inevitabile perdere volumi». Riporta ilsole24ore.com