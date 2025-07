Mundus, Izo Fitzroy ai Chiostri.

Stasera, un vero tripudio di cultura e musica nel cuore della nostra città! Dalla vibrante performance di Izo Fitzroy ai Chiostri di San Pietro alle emozionanti scene di Otello al Mauriziano, senza dimenticare il Festival di Resistenza al Museo Cervi. Un'occasione imperdibile per vivere momenti di arte, storia e solidarietà, capace di coinvolgere tutti i sensi e rinforzare il senso di comunità. Non mancate, perché questa notte promette emozioni indimenticabili!

· La rassegna Mundus stasera alle 21,30 torna ai Chiostri di San Pietro, con il concerto di Izo Fitzroy (foto), cantante londinese che dal 2017 coinvolge platee del mondo. · Al Mauriziano, in via Pasteur, in scena l’Otello di William Shakespeare, spettacolo del Teatro del Cigno. · Al Museo Cervi a Gattatico stasera al via il Festival di Resistenza: alle 19 inaugura la mostra ’I Cervi e i Sarzi: pagine di Resistenza’, alle 21 il concerto del Toscanini Next Trio, alle 21,30 ’La stanza di Agnese’ del Meridiani Perduti Teatro, di e con Sara Bevilacqua, a seguire degustazione di prodotti tipici. · Stasera alle 21,30 alla Polisportiva di Montalto, a Vezzano, lo spettacolo ’Di diavoli, pentole e altri imbroglio’ di Daniele Pettinau, con i suoi burattini a guanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it