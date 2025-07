Così il relax sulla spiaggia ora diventa a impatto zero

COS236 trasforma il relax sulla spiaggia: ora diventa a impatto zero. La spiaggia del futuro? Sempre più sostenibile, come testimoniano Luca e Marco Soldini, alla guida dello storico Papeete Beach Club. Nato nel 2000 a Milano Marittima, il primo vero "beach club" d’Italia, oggi rappresenta un laboratorio di tendenze, lifestyle e innovazione eco-friendly. Nel 2022 il celebre stabilimento ha compiuto un passo importante verso la sostenibilità, dimostrando che il divertimento può essere anche rispettoso dell’ambiente.

LA SPIAGGIA del futuro? Sempre più sostenibile. Parola di Luca e Marco Soldini, terza generazione alla guida dello stabilimento balneare più famoso d'Italia, il Papeete Beach Club. Nato nel 2000 a Milano Marittima come primo vero "beach club" del Paese, quando ancora le spiagge erano sinonimo soltanto di ombrelloni e lettini, oggi Papeete è molto di più: un laboratorio di tendenze, lifestyle e soprattutto di ecosostenibilità. Nel 2022 il celebre beach club romagnolo ha avviato, infatti, un progetto ambizioso e concreto: Papeete Eco Beach. Non un semplice slogan o un'operazione di green-washing, ma un cambiamento strutturale e culturale che ha trasformato l'intero stabilimento in un'oasi a impatto zero.

