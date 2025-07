Lavoratori italiani in bilico tra fiducia e voglia di cambiare

L’Italia si trova a un crocevia: tra fiducia crescente e desiderio di cambiamento. La seconda edizione del Global Talent Barometer di ManpowerGroup rivela un miglioramento nel benessere lavorativo e una maggiore ottimismo, con il 66% dei lavoratori italiani che vede positivamente il proprio impiego. Tuttavia, l’insoddisfazione serpeggiante indica che il percorso verso un equilibrio perfetto è ancora in evoluzione. La domanda che sorge spontanea è: quali sfide ci attendono per consolidare questa tendenza?

CRESCE la fiducia, migliora il benessere, ma l’insoddisfazione serpeggia ancora. È la fotografia scattata dalla seconda edizione del Global Talent Barometer di ManpowerGroup, che offre una panoramica dettagliata sul sentiment dei lavoratori italiani. Il risultato? Due terzi (66%) dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro Paese percepiscono in modo positivo il proprio lavoro, un dato in crescita (+3%) ma comunque inferiore alla media globale (68%). Tuttavia, il 39% – in aumento – dichiara di voler cambiare lavoro entro i prossimi sei mesi. Una contraddizione solo apparente. A fronte di un benessere generale in crescita (63%, +3 punti), la soddisfazione professionale si muove a rilento (59%, +1), mentre lo stress resta alto e cronico: metà degli intervistati lo sperimenta con frequenza, soprattutto tra Gen Z e Millennials, dove i picchi raggiungono rispettivamente il 57% e il 56%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoratori italiani in bilico tra fiducia e voglia di cambiare

