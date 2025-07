Fine settimana di incidenti Un ferito grave in e-bike

Un fine settimana di incidenti scuote la provincia di Ravenna, con un gravissimo episodio a Cervia: un uomo di 50 anni, in sella alla sua e-bike, è stato investito da una Fiat Panda lungo la statale Adriatica. La tragedia mette in evidenza le tensioni tra mobilità sostenibile e sicurezza stradale, sollevando interrogativi sulla prevenzione e sulle responsabilità di tutti gli utenti della strada. La cronaca di questa drammatica vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole e condividere responsabilmente gli spazi pubblici.

È stato un fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali tra Cervia e l’area ravennate. Il più grave si è verificato domenica mattina, poco dopo le 11, lungo la statale Adriatica a Cervia, all’altezza di via Vallone, in zona Terme. Un uomo di 50 anni, residente a Cervia, è stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava in sella a una bicicletta elettrica. Il ciclista, centrato dalla vettura condotta da una 30enne, ha colpito il parabrezza per poi finire rovinosamente sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e auto medica, lo hanno stabilizzato a lungo prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana di incidenti. Un ferito grave in e-bike

