carcere prossimo al collasso troppi detenuti pochi fondi a rischio le iniziative di recupero

La casa circondariale di Bergamo si trova ormai al limite: il sovraffollamento cronico e la crisi finanziaria mettono a repentaglio il recupero e la riabilitazione dei detenuti. Con oltre il doppio dei posti disponibili occupati, le iniziative di recupero rischiano di saltare, lasciando spazio a un’emergenza umanitaria e sociale senza precedenti. È urgente intervenire per garantire dignità e speranza a chi sta pagando il proprio debito con la società .

Un carcere in sofferenza. È sempre più difficile la situazione della casa circondariale di Bergamo. Mentre l'istituto di pena vive il momento di peggior sovraffollamento della sua storia – si viaggia stabilmente vicini ai 600 reclusi contro i 319 posti disponibili –, soffre di una grave crisi economica Carcere e Territorio, l'associazione che da oltre 40 anni opera in via Gleno per costruire la seconda opportunità di chi sta pagando il proprio debito con la giustizia. Dopo aver attivato 77 tirocini lavorativi per i detenuti nei primi sei mesi del 2025, per un valore pari a 151.500 euro (di cui 79.