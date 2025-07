Dalle startup fino ai brevetti | riflettori accesi sulle sfide future

L'edizione 2025 del rapporto I-Com sull’innovazione energetica mette in luce come le sfide future siano intrecciate con il clima e l’ambiente, protagonisti nelle strategie di startup, brevetti e politiche. Con un focus su transizione, mobilità sostenibile e competenze verdi, questa analisi rivela le opportunità e le sfide che plasmeranno il nostro domani. Scopriamo insieme come l’innovazione può guidarci verso un futuro più sostenibile e resiliente.

IL CLIMA e l’ambiente sono sempre più centrali nella vita di tutti noi e nelle agende politiche dei paesi. Mette in luce proprio questo l’edizione 2025 del rapporto I-Com, sull’innovazione energetica. Il rapporto, giunto alla sua 17esima edizione, amplia e rinnova la propria indagine sui temi della transizione. Brevetti, mobilità sostenibile, formazione, competenze verdi, e start-up innovative sono infatti solo alcuni dei temi indagati nel report, che sarà presentato durante il convegno pubblico, organizzato dall’istituto per la Competitività, sul tema "L’innovazione energetica motore del futuro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalle startup fino ai brevetti: riflettori accesi sulle sfide future

In questa notizia si parla di: brevetti - startup - riflettori - accesi

Dalle startup fino ai brevetti: riflettori accesi sulle sfide future.

Brevetti violati? Startup sfida Nvidia e Microsoft - La startup chiede un risarcimento danni per la presunta violazione e che il tribunale ordini alle aziende di cessare le violazioni dei suoi brevetti e della legge antitrust. Lo riporta tomshw.it