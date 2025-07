Matera-Metaponto incidente | morti marito e moglie Stamattina

Un tragico incidente questa mattina sulla strada Matera-Metaponto ha strappato via due vite preziose. Una donna di 45 anni e suo marito di 50 sono deceduti in seguito allo schianto frontale tra le loro auto, un dramma che ha sconvolto l'intera comunità . La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma il dolore è già palpabile: due famiglie in lutto e un'intera regione in raccoglimento.

Una donna di 45 anni, materana, è morta sul colpo. Il marito 50enne è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Matera, trasportato dai soccorritori. Ciò in conseguenza dello scontro per cause da dettagliare in un tratto della strada Matera-Metaponto, stamani. L'auto con a bordo i due coniugi si è scontrata frontalmente con un'altra vettura.

