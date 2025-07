Come si vestivano nelle estati degli anni ' 60 la regina Elisabetta Grace di Monaco Paola del Belgio e Sonja di Norvegia | il decennio in cui le royals scoprirono il colore e la libertà

Negli anni '60, le regine e le principesse si rivoluzionarono il guardaroba, abbracciando colori vivaci e stili audaci. La Regina Elisabetta, Grace di Monaco, Paola del Belgio e Sonja di Norvegia portarono il colore al centro della scena, mentre gli orli si accorciavano e i pantaloni diventavano simbolo di libertĂ . Un decennio di stile e rivoluzione che ha segnato per sempre il modo di vestirsi delle royals, rendendo l'estate un trionfo di eleganza e audacia.

Le tinte forti entrarono nei guardaroba di regine e principesse dando un tocco vitaminico allo stile influenzato dalla moda di quegli anni. Anche gli orli si accorciarono scoprendo le ginocchia e per alcune indossare i pantaloni non era un tabĂą, specialmente in vacanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come si vestivano nelle estati degli anni '60 la regina Elisabetta, Grace di Monaco, Paola del Belgio e Sonja di Norvegia: il decennio in cui le royals scoprirono il colore (e la libertĂ )

In questa notizia si parla di: anni - vestivano - estati - regina

Come si vestivano d'estate la regina Elisabetta e tutte le altre royals negli anni 50: pois, righe, fiori e tanto bianco - Negli anni '50, la moda delle reali si distingueva per eleganza e freschezza: pois, fiori e tanto bianco erano i protagonisti degli outfit estivi.

Come si vestivano d'estate la regina Elisabetta e tutte le altre royals negli anni 50: pois, righe, fiori e tanto bianco; La regina Camilla ricorda l'anniversario di nozze tirando fuori (di nuovo) il suo abito da sposa; La regina Camilla 20 anni fa sposava il suo Carlo: 10 curiositĂ sugli abiti di quel royal wedding che forse non conoscete.

Come si vestivano d'estate la regina Elisabetta e tutte le altre royals negli anni 50: pois, righe, fiori e tanto bianco - Nella metà del secolo scorso le reali indossavano abiti freschi ma per questo non meno eleganti, accomunati dalla vita stretta e dalla lunghezza della gonna. Segnala vanityfair.it

Sessant’anni da regina - Il Post - Il 6 febbraio 1952, sessant’anni fa, la principessa Elisabetta di Windsor diventò la regina Elisabetta II. ilpost.it scrive