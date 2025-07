Fuggi fuggi dal Carroccio | lasciano il segretario Maravalli e Gagliardi

Fuggi fuggi dal Carroccio: Riccardo Gagliardi lascia la Lega dopo un decennio di militanza, portando con sé un patrimonio di impegno e passione per la Vallata. La sua decisione, motivata da un senso di responsabilità, apre un nuovo capitolo nel panorama politico locale. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta e come cambierà il futuro del partito nella regione? È un momento di riflessione e di attesa per tutti gli osservatori.

Dopo un percorso di dieci anni nella Lega Riccardo Gagliardi (foto), figura di riferimento del partito salviniano in Vallata e membro dell' Antimafia regionale, lascia il Carroccio. "Con senso di responsabilità, comunico le mie dimissioni dalla Lega, partito nel quale ho militato con convinzione per 10 anni, contribuendo attivamente alla costruzione di un progetto politico che puntava al rilancio del nostro territorio, in particolare della vallata del Tronto. Ho ricoperto con dedizione il ruolo di Segretario di Val Tronto per i Comuni di Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano, dove ho cercato di portare idee, ascolto del territorio.

