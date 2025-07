In occasione della Giornata mondiale del cioccolato scopriamo con l’esperta tutte le caratteristiche di questo alimento Da gustare anche in estate

Esperta del settore tutte le curiosità e i benefici di questo dolce irresistibile, anche in estate. Dal cioccolato al latte a quello fondente, ogni variante ha il suo fascino, ma quale scegliere per un piacere salutare? Il World Chocolate Day è l’occasione perfetta per approfondire, scoprendo come il cioccolato extra fondente possa regalare non solo gusto, ma anche benessere. Prepariamoci a celebrare questa delizia con consapevolezza e piacere!

Cioccolato fa rima con buonumore. È infatti uno degli alimenti più amati da adulti e bambini. Al latte, fondente o bianco, mette d'accordo tutti. Eppure, da un punto di vista nutrizionale queste varianti sono profondamente diverse. Gli esperti non hanno dubbi: bisogna preferire quello extra fondente, ricco di tantissime proprietà benefiche per l'organismo. In occasione del World Chocolate Day, che ricorre il 7 luglio, scopriamo con la Dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Medical Care – Ospedale Humanitas Mater Domini perché gustarlo anche in estate. Ma con moderazione.

