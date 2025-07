La morte nel canale Tenta di salvare il suo cane Inghiottito dalla corrente

Una tranquilla passeggiata si trasforma in un dramma a Settimo Milanese, quando l'amore di Stefano Gregori per il suo cane lo porta a rischiare tutto per salvarlo. La sua dedizione ci ricorda quanto i legami con i nostri amici a quattro zampe siano profondi e irrinunciabili. Una tragedia che scuote la comunità e ci invita a riflettere sul valore della vita e dell’amore incondizionato.

Una passeggiata con il cane finisce in tragedia accanto a un canale di Settimo Milanese. La morte di Stefano Gregori, 57 anni, sabato sera, mentre con il suo compagno a quattro zampe, è la storia di un legame speciale. Fila tutto come sempre, finché l’animale non scivola in acqua e vien trascinato via dalla corrente. Il proprietario non ci pensa due volte e si tuffa per salvarlo. Anche lui inghiottito dai mulinelli. Il corpo è stato ripescato a Cornaredo, dove abitava. Niente da fare per lui, nonostante la rapidità dell’intervento, l’allarme è scattato grazie a testimoni. Del suo amico inseparabile non si sa nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La morte nel canale. Tenta di salvare il suo cane. Inghiottito dalla corrente

