Il logo i soldi la paura di Trump | come sarà l’America Party di Elon Musk

Tra strategie audaci e alleanze incerte, Elon Musk si prepara a influenzare il panorama politico americano, scommettendo sulle elezioni di Midterm come chiave per il futuro. Il suo America Party emerge come una forza con un obiettivo preciso: riequilibrare il potere e forse, chissà , sostenere un candidato alla presidenza nel 2028. Ma quali sono i rischi e le opportunità di questa sfida? Scopriamo insieme come Musk intende plasmare il destino degli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Sostenere un candidato alla presidenza nel 2028 «non è escluso» Ma l’attenzione nei prossimi 12 mesi «è su Camera e Senato». Elon Musk ha le idee chiare sulla strategia del suo America Party. E punta sulle elezioni di Midterm. L’appuntamento più vicino e anche quello più temuto da Donald Trump. Visto che una sconfitta potrebbe mettere in difficoltà seria gli ultimi due anni della sua presidenza. E magari spianare la strada a un candidato alternativo. Che potrebbe essere proprio l’ex first buddy, che dopo la lite con il presidente va all’attacco della sua politica? «Che senso ha il Doge se vuole aumentare il debito di 5. 🔗 Leggi su Open.online

Musk fonda il suo partito ?America Party?, il miliardario: «Non viviamo in democrazia, vi restituiremo la libertà » - Il miliardario sudafricano Elon Musk ha annunciato con un post su X la nascita dell'America Party, un nuovo movimento che promette di restituire la libertà ai cittadini.

Elon Musk a gamba tesa nella politica Usa: nasce un terzo partito. Cos'è e chi vuole attrarre l'America Party - X Vai su X

Elon Musk lancia l'America Party per sfidare il sistema bipartitico USA con tecnologia, denaro e ambizione come basi per un nuovo soggetto politico. Vai su Facebook

Elon Musk entra in politica, nasce America Party; I piani dell’America Party di Musk su energia e auto; Elon Musk annuncia la nascita dell'America Party. Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico, lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democr.

L'America Party, Musk punta alla fronda in Congresso. Trump: ridicolo un terzo partito - Lo afferma Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva del terzo partito lanciato da Elon Musk. ansa.it scrive

L'America party riaccende lo scontro a suon di insulti fra Musk e Bannon - L'ideologo di estrema destra già nel mese di giugno aveva attaccato il patron di Tesla definendolo "immigrato e drogato". Lo riporta msn.com