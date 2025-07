I settanta precari della Giustizia | Ora stabilizzate i nostri contratti

I settanta precari della giustizia si uniscono in una battaglia condivisa per la stabilizzazione dei loro contratti, portando le loro rivendicazioni anche a Monza. Dopo un anno di attesa e con la legge di bilancio alle porte, il loro grido di protesta si fa sentire forte e chiaro, perché è ora di mettere fine all’incertezza e garantire dignità e stabilità a chi lavora per la giustizia. La loro lotta rappresenta un passo decisivo verso un sistema più equo e solidale.

Passa anche da Monza la rivendicazione sindacale contro il precariato che ha portato le lavoratrici e i lavoratori del ministero della Giustizia davanti ai Tribunali di tutta Italia. A un anno dalla scadenza dei contratti dei precari assunti con i fondi del Pnrr, e a soli 6 mesi dall’approvazione della prossima legge di bilancio nella quale il Governo dovrà definire le risorse destinate alla stabilizzazione, le sigle sindacali Fb Cgil, Usb Pi e Uil Pa chiedono con forza la stabilizzazione dei 12.000 dipendenti attualmente in servizio. Per il tribunale di Monza parliamo di circa 70 persone, assunte negli ultimi anni con contratto a tempo determinato grazie alle risorse del Pnrr, che hanno dato un apporto decisivo all’ammodernamento del sistema giustizia e alla riduzione dell’arretrato che rappresentava un serio problema causato da una carenza cronica di personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I settanta precari della Giustizia: "Ora stabilizzate i nostri contratti"

