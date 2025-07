Superbike GP Gran Bretagna 2025 | programma orari tv streaming Calendario 11-13 luglio

Pronti a vivere l’adrenalina del Gran Premio di Gran Bretagna 2025? Dal 11 al 13 luglio, il celebre circuito di Donington Park ospiterà il settimo round del Mondiale Superbike, promettendo emozioni, sorprese e colpi di scena. Tra sfide mozzafiato e il meteo imprevedibile, i piloti si contenderanno la vetta della classifica. Arriviamo all’appuntamento con Nicolò in testa: scopriamo insieme cosa ci riserva questa entusiasmante tre-giorni di gare.

Siamo ufficialmente pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Donington Park, per una tappa che regala sempre emozioni e colpi di scena, con il meteo che spesso sa mettere lo zampino nel corso della tre-giorni di gare. Arriviamo all’appuntamento di Donington con la classifica generale che vede al comando ancora Nicolò Bulega con 292 punti contro i 283 di Toprak Razgatlioglu che, dopo la tripletta di Misano, si è quindi portato a sole 9 lunghezze di distacco dall’emiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it