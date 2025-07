Locali sui viali l’appello | Aumentare la sicurezza tenendo vivi i parchi | servono eventi notturni

A parlare è il cuore pulsante della nostra comunità: i titolari dei locali sui viali dell’Appello, che riconoscono l’importanza di garantire sicurezza e vitalità urbana. Mantenere aperti i parchi e organizzare eventi notturni rappresenta una soluzione possibile per rendere più vivace e sicuro il quartiere, rispettando le regole e collaborando con l’amministrazione. Solo così possiamo trasformare le serate estive in momenti di aggregazione e sicurezza condivisa.

Bene la chiusura alle 20 dei negozi di vicinato come disposto dall’Amministrazione. Noi titolari dei locali, però, ci siamo resi conto di quanto sia importante la sera e anche la notte rendere i parchi cittadini vivi. Per farlo, nel rispetto delle regole, è fondamentale poter tenere aperto ma con il sostegno dell’amministrazione anche quando si organizzano eventi proprio a favore dei cittadini e di chi resta in città in estate. A parlare è Gianluca Venturelli, gestore del locale Bobotti, situato nell’anello del parco delle Rimembranze. L’appello di Venturelli è proprio quello di fare rete tra ristoratori, commercianti e Amministrazioni trovando soluzioni che possano davvero rendere più sicura e vivibile la città "Come gestore di locale aperto nelle ore serali e notturne ho visto cambiare radicalmente le abitudini dei modenesi negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it