Ucciso con una fucilata al petto Indagini degli inquirenti in Marocco

Le indagini sul tragico omicidio di Mohamed Kaoukeb Raji, il giovane marocchino di 21 anni trovato senza vita nelle campagne lodigiane, sono in pieno svolgimento. La scena del delitto, segnata da un colpo di fucile al petto, ha sconvolto la comunitĂ locale e sollevato numerosi interrogativi. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su questo grave episodio, che resta avvolto nel mistero. La veritĂ potrebbe emergere solo attraverso approfondite analisi e testimonianze cruciali.

VILLANOVA DEL SILLARO (Lodi) Proseguono fitte le indagini sul caso di omicidio di Mohamed Kaoukeb Raji, giovane marocchino di 21 anni ritrovato sabato 28 giugno senza vita nelle campagne tra Villanova del Sillaro, Massalengo e Pieve Fissiraga. Il giovane, residente ad Avezzano in provincia de L’Aquila, e da tempo senza fissa dimora, sarebbe morto per un colpo di fucile da caccia in pieno petto. A ritrovarlo nelle campagne lodigiane in una zona non distante dall’autostrada del Sole (A1), zona ben conosciuta dalle forze dell’ordine perchĂ© piazza di spaccio, i parenti abruzzesi. Questi avevano dichiarato di essere stati avvisati dalla madre della vittima, che al momento si trova in Marocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso con una fucilata al petto. Indagini degli inquirenti in Marocco

In questa notizia si parla di: petto - indagini - ucciso - fucilata

Omicidio di Pieve Fissiraga, caccia all’uomo che ha chiamato la madre in Marocco: “Tuo figlio è morto”; Pieve Fissiraga, 21enne trovato morto in un campo: il giallo della telefonata alla madre, l’allarme e i parenti partiti dall’Abruzzo; Ucciso con una fucilata al petto, condannati all’ergastolo i fratelli Gatto.

Spari e sangue: chi era il giovane ucciso a fucilate e cosa nascondeva il suo passato - Si chiamava Mohamed Kaoukeb Raji, aveva 21 anni, ed è stato ritrovato morto con una ferita da arma da fuoco al petto in un campo di mais tra Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro, nella campagna lod ... Scrive controcopertina.com

Pieve Fissiraga, ucciso nei campi con un colpo di fucile: l’ombra del regolamento di conti - Una fucilata in pieno petto sparata in aperta campagna: è morto così Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni di nazionalità marocchina, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato pomeriggio in mezzo a un campo di ... Come scrive informazione.it