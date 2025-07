Spiagge varesine del Verbano Bagnini garantiti per tre anni

La stagione balneare 2025 sulle spiagge varesine del Verbano si preannuncia all'insegna della sicurezza e della qualità, grazie alla conferma dei bagnini per tre anni. La presenza di professionisti certificati garantisce un’estate all’insegna del divertimento tranquillo e della massima tutela per tutti i visitatori. Un impegno che rende le rive del Lago Maggiore ancora più accoglienti e sicure, affinché ogni momento di relax sia davvero indimenticabile.

La stagione balneare 2025 entra nel vivo, tante le spiagge presenti lungo la riva varesina del Lago Maggiore, a garantire la sicurezza su alcune nei vari comuni saranno i bagnini: l’ Autorità di bacino lacuale di Laveno Mombello con un bando pubblico ha assegnato l’appalto del servizio per gli anni 2025, 2026 e 20, 27 alla stessa associazione di Mazara del Vallo (Trapani) che lo ha svolto lo scorso anno. Da sottolineare che il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha diffuso una nota riepilogativa con le raccomandazioni per i bagni sicuri e le iniziative da adottare per prevenire situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spiagge varesine del Verbano. Bagnini garantiti per tre anni

In questa notizia si parla di: spiagge - bagnini - anni - varesine

Via al servizio di salvamento sulle spiagge: novità per la presenza dei bagnini nei periodi di bassa stagione - Dal 17 maggio, il servizio di salvamento sulle spiagge entra in vigore, garantendo maggiore sicurezza anche durante la bassa stagione.

DALLA PREALPINA - ISPRA - Sulla sponda lombarda del Verbano tornano i bagnini siciliani. La sicurezza è stata affidata a una società di Mazara del Vallo. il progetto “Spiagge sicure” sul lago Maggiore viene cosi riconfermato con la presenza dei bagnini da Vai su Facebook

Spiagge varesine del Verbano. Bagnini garantiti per tre anni; I cani bagnino della Sics al lavoro sulle spiagge, anche di lago Maggiore e Ceresio. La mappa; Con la bella stagione sul Lago Maggiore tornano i bagnini.

Spiagge varesine del Verbano. Bagnini garantiti per tre anni - La stagione balneare 2025 entra nel vivo, tante le spiagge presenti lungo la riva varesina del Lago Maggiore, a garantire la sicurezza su alcune nei vari comuni saranno i bagnini: l’ Autorità di bacin ... Si legge su ilgiorno.it

Il bagnino d'Italia - È iniziata la stagione balneare e sulle spiagge italiane la sicurezza in acqua è affidata ai bagnini, figura fondamentale ma ormai quasi in via di estinzione. Segnala rai.it