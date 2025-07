Saluta la Juve e l’Italia ora è ufficiale | si libera un posto da Tudor

Saluta la Juve e l'Italia: ora Tudor si prepara a una nuova avventura. Con l’accordo di cessione ormai ufficiale, si apre un nuovo capitolo per il calciatore che ha lasciato un segno sia con i bianconeri che in Nazionale. La Juventus, nel pieno del calciomercato e della preparazione pre-stagionale, si sente ancora più pronta a rinnovarsi. È tempo di nuove sfide e opportunità: il mercato non aspetta e i prossimi mesi saranno decisive.

Termina per il calciatore l’esperienza sia alla Juventus che in Italia: l’accordo per la cessione è stato trovato e da Tudor si libera un posto. I dettagli dell’affare. Tempo di rifarsi il look per la Juventus con il calciomercato entrato nel vivo e anche la preparazione per la prossima stagione sportiva. Fra riposo post Mondiale per Club e decisioni che non possono attendere, per i bianconeri è ufficiale un’uscita, che porterà a un ragionamento da fare con mister Igor Tudor circa come occupare il posto che diventa libero in mezzo al campo. (LaPresse) – tvplay Infatti niente più Torino e in generale Italia per Joseph Nonge. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Saluta la Juve e l’Italia, ora è ufficiale: si libera un posto da Tudor

In questa notizia si parla di: tudor - posto - ufficiale - libera

Tudor Juve (Corriere): quarto posto e non solo, tutti i fattori determinanti per il futuro del tecnico. E deciderà Elkann - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il futuro di Igor Tudor alla Juventus. Al quarto posto in classifica e con molte incognite da considerare, il tecnico dovrà affrontare decisioni cruciali per il suo cammino.

Torna di moda il nome di Leonardo #Balerdi per la #Juve Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il difensore argentino del #Marsiglia piace tantissimo a Igor #Tudor, che l’avrebbe posto in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto Vai su Facebook

Tudor, sorpresa post Wydad: Sono sempre preoccupato. Yildiz raro, ecco perché. Sera libera a tutti; LIVE TJ - Giornata libera per la Juventus. Tudor pensa a come sostituire Savona; Thiago Motta esonerato, il comunicato ufficiale della Juventus. Tudor firma, sarà in panchina contro il Genoa.

Ufficiale, sulla panchina della Juventus Tudor prende il posto di Motta - MSN - Thiago Motta è stato esonerato dalla panchina della Juventus, al suo posto arriva Igor Tudor. Da msn.com

Tudor, come giocherà la nuova Juventus? Dal 3-4-2-1 al pressing offensivo, con Vlahovic e Yildiz in rampa di (ri)lancio - MSN - L’obiettivo dichiarato di Igor Tudor è il quarto posto Champions, ma oltre a dare un’iniezione di carattere e juventinità, il nuovo allenatore della Juventus avrà anche il compito di dare ... Scrive msn.com