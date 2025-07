Camera di Commercio Da oggi segretario ‘a metà’ Polemiche su Battistini

Da oggi, il nuovo segretario della Camera di Commercio della Romagna, nato dalla fusione di Forlì-Cesena e Rimini, si appresta a iniziare il suo ruolo a Reggio Emilia, centro nevralgico dell’ente che rappresenta le province di Reggio, Parma e Piacenza. La sua nomina, annunciata da fonti vicine al settore, ha suscitato non poche polemiche, alimentando un dibattito acceso tra gli operatori e i rappresentanti locali. Ma cosa porterà questo cambiamento nel panorama economico dell’Emilia?

Il segretario della Camera di Commercio della Romagna, nata dalla fusione degli enti di Forlì-Cesena e Rimini, si è dimesso e dovrebbe prendere servizio oggi a Reggio, sede principale dell’ente che rappresenta l’Emilia (nella fattispecie le province di Reggio, Parma e Piacenza). L’indiscrezione – poi confermata da fonti non ufficiali – è stata diffusa venerdì dal direttore di Confcommercio Forlì, Alberto Zattini: Roberto Albonetti dovrebbe avere un contratto che gli consentirà di collaborare con gli uffici di Forlì anche se il suo posto di lavoro si trova ora dalla parte opposta della regione. Una questione tecnica, per addetti ai lavori? Non proprio, visto che sui giornali di ieri è stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a commentare l’episodio, partendo da questo per criticare apertamente e aspramente la gestione del presidente Carlo Battistini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it