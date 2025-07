la magia degli aquiloni una passione di famiglia

a condividere questa magica esperienza, trasformando la passione in un rito di famiglia. La loro storia dimostra come un semplice sguardo al cielo possa diventare il filo conduttore di legami profondi e ricordi indimenticabili. E così, tra volo e creatività , gli aquiloni sono diventati il simbolo di un amore condiviso che vola alto nel cuore di tutti loro.

Con il naso all’insù a guardare un aquilone. E poi succede che te ne innamori perdutamente e diventa la passione di famiglia. È successo così con gli aquiloni giapponesi a Franco Rizzetto, quando nel 1995 ha assistito con la moglie Gabriella e la figlia Sara al Festival internazionale degli aquiloni a Cervia, che si tiene ogni anno tra il 25 aprile e il primo maggio. Tutti e tre sono stati catturati da quei colori in movimento e hanno cominciato a costruirli. E così Franco (che di mestiere è cablatore elettrico) si è specializzato in aquiloni giapponesi artistici, dipinti a mano, con l’intelaiatura in bambù, la pianta flessibile e leggera, ricorperti di carta di gelso Washi, come quelli tradizionali asiatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it