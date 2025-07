Motocross GP Finlandia 2025 | programma orari MXGP e MX2 streaming

Dopo una pausa di quindici giorni, il Mondiale Motocross 2025 torna a emozionare gli appassionati con il GP della Finlandia, tappa fondamentale al circuito di Iitti-KymiRing. MXGP e MX2 si sfideranno in un weekend all’insegna della velocità e delle emozioni, con programmi, orari e streaming pronti a tenere tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa emozionante gara!

Dopo quindici giorni di pausa, ricomincia il Mondiale 2025 di Motocross. Questo weekend infatti andrà in scena il GP della Finlandia, tredicesimo appuntamento stagionale in scena presso il circuito di Iitti-KymiRing che accoglierà come sempre le classi della MX2 e della MXGP. Ricordiamo velocemente la situazione: in MX2 a guidare le operazioni al momento è S imon Langenfelder, avanti con 575 punti precedendo il nostro Andrea Adamo, secondo con 523, oltre che Kay de Wolf, non lontano al terzo posto a quota 505.  Nella classe regina invece il leader è Romain Febvre, il quale conduce con 584 distanziando di sessantadue lunghezze Lucas Coenen, secondo 552.

Jeffrey Herlings salterà il Gran Premio di Finlandia della MXGP, in programma la prossima settimana, a causa della frattura della clavicola destra, rimediata in un allenamento ad Arnhem. #MemasGP #MXGP #MX #Motocross #Herlings #JeffreyHerlings #Jeffr Vai su Facebook

Jeffrey Herlings salterà il GP della Finlandia per l’infortunio alla clavicola!; MXGP: Herlings ancora infortunato, out in Finlandia; Calvario senza fine per Jeffrey Herlings: nuovo infortunio nel Motocross.

