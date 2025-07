Morì dopo un intervento chirurgico Il marito | Arriverò alla verità

La storia di Elisabetta e Mario Fornasari ci invita a riflettere sulla fragilità umana e sull'importanza di ascoltare il proprio istinto. Dopo 34 mesi di dolore e incertezza, la verità emerge con forza, svelando omissioni e mancanze che non possiamo più permetterci di ignorare. È un appello a garantire trasparenza e sicurezza nelle cure mediche, affinché nessuno debba più affrontare simili ingiustizie.

di Mario Fornasari Elisabetta è morta dopo 34 mesi di consapevole e inaudita sofferenza. Aveva intuito prima di me cosa fosse accaduto in sala operatoria. Il suo corpo glielo diceva. "Mario, non hanno usato precauzioni", mi sussurrava nelle notti tormentate. "Voglio sapere come mi curano" scriveva nel suo diario della malattia. Era nel giusto. Non volevo crederle, forse per il senso di colpa che mi assedia ancora oggi: ero stato io a insistere perché restasse a Ferrara per le cure, mi fidavo dello sguardo di chi ci rassicurò. Ma il tempo ha dato ragione a lei. E io, all’improvviso, mi sono trovato nel castello di inadempienze e silenzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net