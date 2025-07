Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 6 luglio ordine delle partite tv streaming

Sei pronto a vivere l'emozione degli Europei femminili 2025? Oggi in TV e streaming, le partite del girone B, che vede protagonista l'Italia, si accendono con due incontri imperdibili: alle 18:00 Spagna e Belgio si sfidano in un duello che promette spettacolo. Scopri orari, ordine di gioco e come seguirle dal vivo, perché ogni minuto conta in questa avvincente fase del torneo.

Proseguono le partite ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Svizzera. In occasione della giornata odierna assisteremo a due incontri particolarmente importanti, in quanto scenderanno le quattro formazioni facenti parte del raggruppamento B, quello dell’Italia. Alle ore 18:00 si sfideranno Spagna e Belgio, con le Campionesse del Mondo in carica intenzionate a far valere la loro superioritĂ prenotando gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Spalle al muro invece la compagine belga, caduta nel match inaugurale contro l’Italia. Le azzurre allenate da Andrea Soncin si conforteranno invece con il Portogallo alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 6 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

