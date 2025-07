Vanno a riprendere i figli in discoteca scatta una zuffa Due genitori in ospedale | Aggrediti da alcuni ragazzi

Un episodio di violenza scuote Porto San Giorgio: due genitori, intervenuti per riprendere i figli in discoteca, sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. L’incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al locale Le Gall, evidenzia ancora una volta quanto siano preoccupanti i rischi legati alla sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanili. La vicenda mette in luce la necessità di strategie più efficaci per prevenire simili episodi e tutelare le famiglie.

Ancora violenza nella notte a Porto San Giorgio dove, davanti alla discoteca Le Gall, un gruppetto di giovani avrebbe aggredito due genitori che erano andati a riprendere i figli minori dopo la serata. L’episodio si è consumato poco dopo le 2,30 della notte tra sabato e domenica quando il padre di una ragazza e un suo coetaneo si trovati faccia faccia all’uscita del locale con alcuni ragazzini. Secondo una prima ricostruzione i genitori all’esterno sarebbero intervenuti per difendere i loro figli dalle molestie di alcuni giovani che dopo aver minacciato i due padri, li hanno aggrediti: i due genitori hanno avuto la peggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vanno a riprendere i figli in discoteca, scatta una zuffa. Due genitori in ospedale: "Aggrediti da alcuni ragazzi"

