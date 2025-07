I cartoon di Giovannino Le favole di Gianni Rodari animate dai piccoli sestesi | Meglio fiori nei cannoni

i cartoni animati ispirati alle favole di Gianni Rodari, come quelli di Giovannino e Le Favole, portano magia e insegnamenti nelle menti dei più giovani. La Biblioteca dei Ragazzi di Sesto San Giovanni non è solo un luogo di lettura, ma un vero hub di creatività dove sogni e talenti si intrecciano per sorprendere ogni visitatore. Grazie all’impegno e alla fantasia dello staff, questo spazio continua a crescere come centro di innovazione culturale e ludica.

Molto più di una semplice sala lettura. La biblioteca dei ragazzi di Sesto San Giovanni è una vera e propria fucina di creatività e di talenti. Tra merende animate, eventi per tutta la famiglia, laboratori di storia, concorsi per i piccoli frequentatori e le scuole cittadine. E poi c'è uno staff che, dai tempi della pandemia a oggi, ha realizzato diversi cartoni animati. Lo ha fatto grazie all'abilità e alla fantasia dell'équipe e anche grazie ai lavori disegnati e donati proprio dai bambini di Sesto San Giovanni, che hanno così contribuito attivamente alla variegata saga di animazione. Dalla Strega Verruca tra scheletri, maghi, mostri e ragni, oltre a tutti i rumori più terrificanti, protagonisti dell'opera della biblioteca di piazza Oldrini che ha rivisitato, musicato e animato un classico della letteratura d'infanzia scritto dall'autore James Flora, dandogli nuova forma e chiedendo ai bambini di realizzare il finale della storia.

