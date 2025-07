Tra crisi e nuove sfide I big di politica ed economia sul palco del Binario 7

In un contesto mondiale segnato da profonde incertezze, anche la Lombardia deve affrontare nuove sfide economiche. La Brianza, in particolare, cuore produttivo, sta attraversando una fase delicata. Proprio per questo, il Pd lombardo ha organizzato a Monza la “Giornata dell’Economia”, in programma oggi all’Urban Center del Teatro Binario 7. L’evento, strutturato in quattro panel, ospiterĂ figure di primo piano del panorama politico ed economico: tra gli altri, Gianni Cuperlo, Giorgio Gori, Mario Monti, Pierluigi Bersani e Andrea Orlando. "La Lombardia non è piĂą la locomotiva economica del Paese", osserva la segretaria regionale Pd, Silvia Roggiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra crisi e nuove sfide. I big di politica ed economia sul palco del Binario 7

