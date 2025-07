Giallo sbiadito altro che città amica delle bici

Giallo sbiadito e promesse non mantenute: Civitanova si fregia della Bandiera Gialla, ma la realtà dipinge un quadro ben diverso. La Fiab conferma il riconoscimento, ma il giudizio rimane tiepido, con due "bike smile" e valutazioni poco lusinghiere. Elisabetta Giorgini sottolinea come l’assenza di azioni concrete abbia frenato lo sviluppo del cicloturismo locale. È ora di chiedersi: quando la città deciderà di pedalare verso un vero cambiamento?

Civitanova conferma la Bandiera Gialla di Comune Ciclabile ma non ne può andare fiera. Il giudizio di Fiab le assegna come lo scorso anno due "bike smile", accompagnate da valutazioni per niente lusinghiere. Svelate da Elisabetta Giorgini (Dipende da noi). Scrive la Fiab infatti che a Civitanova "si registra un calo nell’ambito del cicloturismo, in quanto le azioni non intraprese non permettono l’innalzamento dell’asticella". In particolare Fiab registra che "sono stati realizzati i nuovi asfalti in tutte le vie della città dove il BiciPlan dell’amministrazione prevedeva corsie ciclabili per collegare scuole e aree sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it