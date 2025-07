Addetti pulizie a Malpensa. Migliorato il contratto.

Un passo avanti significativo per gli addetti alle pulizie di Malpensa: l’accordo recentemente firmato tra Dussmann e i sindacati FlaI, Fisascat Cisl e Uil Trasporti segna un miglioramento sostanziale delle condizioni contrattuali. Questo risultato rappresenta un esempio di come il dialogo tra lavoratori e aziende possa portare a conquiste importanti. L’obiettivo delle parti, si legge nel verbale, è "ottenere un miglioramento...

MALPENSA (Varese) Firmato l’accordo per i lavoratori di Dussmann, l’azienda che dal 2019 ha in appalto il servizio delle pulizie nell’aeroporto di Malpensa. A sottoscriverlo FlaI, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, dopo l’incontro con l’azienda che si è tenuto nella giornata di venerdì. Al termine del confronto la firma con risultati ritenuti importanti dalle sigle sindacali. Obiettivo delle parti, si legge nel verbale, è "ottenere un miglioramento della situazione generale ed economica del’appalto in termini di produttività e soddisfazione dell’utenza finale dei servizi del committente e di miglioramento complessivo della situazione e del benessere dei lavoratori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it