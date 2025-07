Martina Franca | si conclude la festa patronale attrazione luminarie Ieri la processione

Martina Franca si appresta a concludere la sua vibrante festa patronale, un grande spettacolo di tradizione e allegria. Dopo le luminarie e la suggestiva processione di ieri, questa sera si celebra il momento più spirituale con il concerto dei cori nella basilica di San Martino. Ma l’energia della festa continua con bancarelle, giostre e musica, creando un’atmosfera unica che rende questa ricorrenza indimenticabile. La festa si conclude lasciando nel cuore di tutti un ricordo speciale.

Con un concerto di cori in basilica di San Martino, stasera, si conclude l'aspetto religioso della festa patronale di San Martino e Santa Comasia a Martina Franca. La parte civile della festa in corso da alcuni giorni a Martina Franca è caratterizzato, anche oggi, dalle 101 bancarelle nell'area mercatale ampliata per la circostanza, dalle giostre in zona Pergolo, dal concerto bandistico nella cassa armonica allestita ai piedi della basilica e, oggi, dalla chiusura degli uffici comunali. Questa festa è stata peraltro connotata, soprattutto, dalla presenza delle luminarie donate dall'imprenditore Giovanni Cassano e allestite da Faniolo, impresa specializzata di Putignano.