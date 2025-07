Flash mob sulla Paullese | Basta fermate fantasma Ancora così dopo 8 anni

Dopo otto anni di attese e battaglie, i pendolari di Paullo hanno deciso di rompere il silenzio con un flash mob sulla Paullese, gridando ancora una volta per le fermate fantasma a Conterico. Una richiesta semplice ma fondamentale: attivare quei punti di sosta rimasti inutilizzati, simbolo di un servizio che ancora oggi non rispecchia le esigenze di chi quotidianamente si sposta. È ora di cambiare, perché il futuro della mobilità locale non può aspettare.

Otto anni di lotte, per invocare un servizio di autobus più efficiente e puntuale. Il Comitato pendolari di Paullo ha festeggiato la ricorrenza ieri mattina, con un flash mob sulla Paullese. La richiesta? L’attivazione delle fermate-fantasma, all’altezza di Conterico. Ricavati nell’ambito dei lavori di restyling dell’ex statale 415, quegli stalli – uno in direzione di Crema, l’altro in direzione di Milano - non sono ancora stati messi in funzione, col risultato che le linee K, ossia le corse di Autoguidovie da e verso il Cremasco, non fanno tappa in quella zona. Dopo i santini di Padre Pio, comparsi ironicamente lo scorso maggio per invocare l’intercessione divina, ecco ora un sit-in per riportare la questione sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Flash mob sulla Paullese: "Basta fermate fantasma. Ancora così dopo 8 anni"

