In tremila all’alba | sei chilometri di sport e solidarietà

Ieri mattina Recanati ha vissuto uno spettacolo di energia e solidarietà grazie alla settima edizione di "6alle6", la camminata di 6 km che ha trasformato le strade della città in un grande abbraccio collettivo. Alle 6 in punto il sindaco Emanuele Pepa ha sparato il colpo di pistola di partenza da viale Battisti. Il primo cittadino non ha resistito al richiamo dell’evento: ha infatti percorso a piedi tutto il tragitto, accompagnato dal sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. Un gesto simbolico, che ha confermato ancora una volta l’anima partecipativa di questa iniziativa che unisce benessere fisico, cultura e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In tremila all’alba: sei chilometri di sport e solidarietà

