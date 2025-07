nubifragi in lombardia travolta da un albero muore una 63enne

La Lombardia si è risvegliata sotto un violento nubifragio, con venti impetuosi e pioggia incessante che hanno causato danni e tragedie. La tempesta, attesa da giorni, è arrivata all’improvviso, mietendo la prima vittima: una donna di 63 anni, travolta da un albero mentre tornava da una passeggiata nel verde. Un triste esempio di come il maltempo possa colpire inaspettatamente, lasciando ricordi indelebili e domande senza risposta.

La tanto annunciata tempesta è arrivata. Non grandine, ma vento fortissimo e pioggia battente. E al maltempo la Lombardia sacrifica la prima vittima, una donna di 63 anni, travolta da un albero mentre rientrava da una passeggiata. Il temporale si è scatenato all’improvviso lungo il Ticino, al confine fra il Milanese e il Novarese. Una gita domenicale in compagnia nel verde, a Robecchetto con Induno, per la donna, residente a San Vittore Olona, a pochi chilometri di distanza, e altre due persone, che stavano camminando lungo l’alzaia del Naviglio Grande che scorre verso Milano. Una folata di vento è bastata perché un albero di grandi dimensioni crollasse sul gruppo, due donne e un uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net