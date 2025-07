Malore sui binari | operaio 51enne di Trani morto nelle Marche Stava per terminare il turno data l' ordinanza anticaldo

Un tragico incidente scuote le Marche: Savino Lettini, operaio 51enne di Trani, ha perso la vita a causa di un malore durante il suo turno di lavoro nell’elettrificazione ferroviaria. Impegnato nel rispetto delle restrizioni anticaldo, la sua giornata si è conclusa in tragedia. La perdita di Lettini rappresenta una triste riflessione sull’importanza della tutela della salute sul lavoro. È un tragico promemoria che ogni intervento di sicurezza può fare la differenza.

Savino Lettini, 51 anni, era al lavoro nel maceratese, ieri. Era impegnato, per conto della ditta subappaltatrice, nell'elettrificazione di una linea ferroviaria. L'operaio di Trani aveva iniziato a lavorare all'alba e avrebbe terminato il turno alle 11,30 in virtù dell'ordinanza anticaldo della Regione Marche. In prossimità della fine del turno il malore: il 51enne lavoratore pugliese è morto.