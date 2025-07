Torremaggiore l’assessore | spopolamento aree interne basta promesse Quaranta | servono fatti concreti altrimenti i piccoli Comuni muoiono

In un’Italia che cambia, i piccoli comuni come Torremaggiore sono in ginocchio, minacciati dallo spopolamento e dall’abbandono. Enzo Quaranta, assessore alla Cultura, denuncia con fermezza: “Basta promesse, servono fatti concreti!” La crescita di queste comunità dipende da un impegno reale e immediato. È ora di agire, perché il futuro delle aree interne non può più aspettare.

Di seguito un comunicato diffuso da Enzo Quaranta, assessore alla Cultura del Comune di Torremaggiore: Ogni giorno che passa, un piccolo Comune si svuota. Lo vedo con i miei occhi, lo vivo nel mio ruolo di Assessore a Torremaggiore e di amministratore locale che ascolta le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. E mentre il Governo continua a presentare slide e piani in ritardo, intere comunità rischiano l'isolamento definitivo. Il Psnai (Piano strategico nazionale delle aree interne) 2021-2027 rappresenta sicuramente un'occasione importante, ma senza una vera regia e risorse subito spendibili, resterà solo un bel libro dei sogni.

