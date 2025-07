Visto dal giallista Il facile colpevole e l’accusa che traballa

Nel giallo, il facile colpevole è spesso un'illusione, mentre le vere cause si celano in una rete complessa di fattori convergenti. Gigi Paoli ci invita a riflettere su questa intricata dinamica, come nel suo frammento tratto da "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", che diventa un paradigma della società moderna. Un mondo dove i problemi non nascono da un solo motivo, ma dall’interazione di molteplici cause che lavorano insieme, creando un vortice inestricabile.

di Gigi Paoli "Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti". Il frammento appartiene a Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, un titolo diventato paradigma della società italiana attraverso la storia del Palazzo degli Ori di via Merulana, dove accadono prima un furto e poi un omicidio. Qui non siamo a Roma nel ’27 e non è un romanzo, ma sarei curioso di sapere come Carlo Emilio Gadda, autore del capolavoro di cui sopra, avrebbe potuto raccontare la storia di Pierina Paganelli, l’ex infermiera di 78 anni trovata morta alle 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Visto dal giallista. Il facile colpevole e l’accusa che traballa

In questa notizia si parla di: visto - giallista - facile - colpevole

"C'è veramente ancora qualcosa da dire sul caso di Yara Gambirasio? Ci sono davvero 'ragionevoli dubbi' sulla colpevolezza di Massimo Giuseppe Bossetti? La risposta a questi quesiti è sempre inesorabilmente la stessa e non cambierà mai: No" Vai su Facebook

Visto dal giallista. Il facile colpevole e l’accusa che traballa; Le accuse a Cecilia Sala, l'ipotesi della ritorsione, il possibile scambio; Colosimo contro Saverio Lodato. La Licata e Bolzoni: querelato per aver detto la verità.

Visto dal giallista. Il facile colpevole e l’accusa che traballa - Per la Cassazione servono indizi gravi, precisi e concordanti. Lo riporta quotidiano.net

Scatta la caccia al colpevole: un film già visto - Il Resto del Carlino - Il disastro con la Roma ha acceso in città il solito problema: trovare il colpevole. Come scrive ilrestodelcarlino.it