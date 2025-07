Lex luthor e la vera ragione dell’odio verso superman nella dc universe

Nel vasto universo DC, Lex Luthor rappresenta il nemico più iconico di Superman, alimentando un odio profondo nato da ragioni che vanno oltre il semplice antagonismo. Con l’uscita del nuovo film dedicato all’Uomo d’Acciaio prevista per il 11 luglio 2025, il mondo del cinema si prepara a scoprire una versione rivoluzionaria dell’eroe e dei suoi più grandi avversari. Tra le anticipazioni, la scelta di Nicholas Hoult come Lex Luthor promette di portare sul grande schermo un nemico complesso e affascinante.

anticipazioni sul nuovo film di superman in uscita nel 2025. Il mondo del cinema si prepara all’arrivo di un nuovo capitolo dedicato a Superman, previsto per il 11 luglio 2025. La pellicola promette di portare sul grande schermo una versione innovativa del celebre eroe, con un cast di alto livello e uno sguardo approfondito sui personaggi principali. Tra le figure più attese troviamo Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, il nemico storico dell’Uomo d’Acciaio, che ha già condiviso alcune anticipazioni sulla sua interpretazione e sulle motivazioni dietro il suo odio verso Superman. il ruolo di nicholas hoult come lex luthor. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lex luthor e la vera ragione dell’odio verso superman nella dc universe

In questa notizia si parla di: superman - luthor - vera - ragione

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali - In attesa del debutto del trailer di Superman, tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor.

Superman: nuove foto di Lex Luthor, che per Nicholas Hoult in fondo ha ragione ad avercela con Clark Kent.

Superman: nuove foto di Lex Luthor, che per Nicholas Hoult in fondo ha ragione ad avercela con Clark Kent - MSN - Come sanno i più, Nicholas Hoult aveva fatto il provino per la parte di Clark Kent/Superman, ma James Gunn gli aveva detto che sarebbe stato più adatto a ... Segnala msn.com

Superman: nuove foto di Lex Luthor, che per Nicholas Hoult in fondo ha ragione ad avercela con Clark Kent - ComingSoon.it - Nicholas Hoult alias Lex Luthor spiega il motivo per cui il suo personaggio detesta cordialmente Superman. Scrive comingsoon.it