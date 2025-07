Family office ora si punta su una maggiore diversificazione

Il mondo dei family office si evolve rapidamente, puntando su una diversificazione più ampia e su fonti di rendimento idiosincratiche per affrontare l'incertezza. Asset alternativi, private credit e infrastrutture sono ora al centro delle strategie di investimento, riflettendo un approccio più attento alla gestione del rischio. Quanto emerge dal Global Family Office Survey 2025 di BlackRock evidenzia come questa nuova prospettiva possa aprire interessanti opportunità per il futuro, ma richiede anche attenzione e adattabilità.

UN APPROCCIO orientato alla gestione del rischio, puntando su una maggiore diversificazione e su fonti idiosincratiche di rendimento con gli asset alternativi sempre più centrali e private credit e infrastrutture sempre più importanti nell’allocazione dei portafogli. E’ l’approccio adottato in questa fase non priva di incertezze da parte dei family office. Ed è quanto emerge dai risultati del Global Family Office Survey 2025 di BlackRock. Il nuovo studio evidenzia come l’attuale incertezza geopolitica rappresenti la principale preoccupazione per i family office (84%), condizionando le loro scelte di allocazione del capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Family office, ora si punta su una maggiore diversificazione"

Global Family Office Report 2025: 53% con piano successione, strategie hedging e rischi geopolitici - Nel contesto del più imponente passaggio di ricchezza intergenerazionale mai registrato, il Global Family Office Report 2025 di UBS rivela che solo il 53% dei family office globali ha pianificato strategie di successione, hedge e gestione dei rischi geopolitici.

