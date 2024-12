Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: si parte a OAKA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-0 Tripla di Nunn e dopo neanche due minuti timeout chiamato da Messina. Non c’è che dire,nza perfetta dei greci.4-0 Altro lavoro di fisico di Lessort.2-0 Primi due punti immediati di Hernangomez.20:17 Si! Primo possesso.20:15 Prima dell’inizio un minuto di silenzio per Janis Timma, trovato morto questa mattina a Mosca all’età di 32 anni.20:14 Palla a due in arrivo! Va ricordato che Nunn aveva avuto problemi disciplinari a seguito di momenti non proprio tranquilli occorsi durante il match con il Partizan, ma è regolarmente in campo.20:13 QUINTETTI –: Nunn Kalaittzakis Grant Hernangomez Lessort;: Mannion Shields Ricci Mirotic LeDay20:10 Dato curioso che correttamente riportano i social di: oggi Nikola Mirotic e Kostas Sloukas vanno in campo con lo stesso numero di punti nell’moderna in carriera: 3818.