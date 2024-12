Sport.quotidiano.net - La farfalla Maurelli si ritira: “Ora la laurea, poi il matrimonio”

Leggi su Sport.quotidiano.net

La capitana delle Farfalle si. A 28 anni Alessia, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale azzurra di ginnastica ritmica, ha annunciato l’addio alle gare. Con tre Olimpiadi e due medaglie di bronzo in bacheca (la prima a Tokyo), oltre a cinque mondiali vinti, la campionessa azzurra nata in Piemonte ma cresciuta sportivamente a Ferrara dopo il trasferimento a Occhiobello, ha deciso che era ora di voltare pagina. E lo racconta così. Alessia, a Parigi il suo fidanzato Massimo Bertelloni le chiese di sposarla dopo il bronzo. A che punto sono i preparativi? “In realtà prima devo pensare alla, che conto di prendere l’anno prossimo in giurisprudenza, ramo comunicazione d'impresa. Tra traslochi e cambi di lavoro per me e per lui, abbiamo deciso di prendercela un po’ con calma nella preparazione del, mi dicono che sia un bello stress.