Cinemaserietv.it - Jovanotti e Valeria Marini hanno avuto una storia? “Lei non dovrebbe parlarne”

Leggi su Cinemaserietv.it

Non tutti sanno chenegli anni ’80una breved’amore, durata circa un anno. Stando a ciò che ha raccontato la showgirl in diverse occasioni, loro due si conobbero a Porto Rotondo, in Sardegna, quando lui era un dj e lei lavorava come ragazza immagine in un locale. In una precedente intervistaraccontò che il loro primo bacio fu in riva al mare e che lui “bacia benissimo”. Dal canto suo Lorenzo Cherubini, in un’intervista al programma Belve, nel 2024, ha ridimensionato questaspiegando che preferisce nonper eleganza.svelò ai microfoni del Corriere della Sera.“Ho conosciuto Lorenzo in un locale di Porto Rotondo. Io ero una ragazza immagine e lui un dj, eravamo entrambi giovanissimi. Era meraviglioso, solare, giocoso.