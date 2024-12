Thesocialpost.it - Jannis Timma, il campione di basket sarebbe morto suicida. Dubbi sulle motivazioni

Janisa soli 32 anni. Il cestista lettone è precipitato da un grattacielo nel centro di Mosca. Vicino al suo corpo, un telefono con un messaggio di Anna Sedokova. La cantante pop ucraina, ex moglie di, chiedeva di essere richiamata. Secondo la polizia russa, si tratta di suicidio. L’atleta non avrebbe superato il recente divorzio.Leggi anche: Sinner, parla l’esperto: “Ecco perché rischia la squalifica”Anna Sedokova si è mostrata in lacrime su Instagram. Un video breve, parole rotte dal pianto, viso distrutto. Il giorno prima della tragedia, il cestista aveva pubblicato una storia sui social dedicata alla cantante. Proprio ieri lei festeggiava il compleanno.è volato a Mosca per provare a ricucire la relazione.Soffriva di depressioneIl giocatore aveva già parlato della sua depressione.