Ionni parte con un ko | Vanno recuperate le vecchie certezze

È iniziata con una sconfitta l’avventura del nuovo tecnico del Matelica, Ettore. Una sfida particolare per il nuovo allenatore biancorosso, poiché ex allenatore del Tolentino. Biancorossi che sono usciti battuti al "Della Vittoria" di Tolentino per 1-0. "Rammarico per il risultato finale – dice–, la squadra mi è piaciuta per l’approccio alla partita, specialmente nella prima frazione. Nel secondo tempo dopo il gol subìto siamo calati e abbiamo sofferto, non riuscendo a stare in campo equilibrati come fatto fino a quel momento. Il trend non positivo dell’ultimo periodo non ha aiutato, ma dobbiamo lavorare per invertire la rotta". Per il Matelica sono quattro le sconfitte consecutive, per il nuovo allenatorequesta sosta sarà un’occasione importante per potersi preparare al meglio in vista del girone di ritorno.