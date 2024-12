Sport.quotidiano.net - Inter, 6 proprio da sogno. Che lezione alla Lazio . Inzaghi vede già la Dea

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trae il passato, vince. Il presente con l’è luminoso, nella vecchia casa dellain cui il tecnico è stato per ventidue anni. Il successo dei campioni d’Italia è larghissimo, 6-0, poco prevedibilevigilia nelle proporzioni, dato il momento vissuto dai capitolini. Al contrario, le note liete per Baroni si fermano a un primo tempo in cui Sommer non deve dannarsi, almeno fino al rigoreista al 41’, mapiù avversari dalle sue parti di quanto succeda a Prol. Appena salta il tappo, però, l’è un fiume di bollicine che non lascia scampo a chi si trova sul percorso, travolgente e tremendamente concreta. In avvio Lautaro e soci si fanno attendere. Una versione guardinga che ricorda Leverkusen, un’che rintuzza e manca di qualità quando riparte.